Son Dakika Haberleri: İsrail'de işkence gören Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı
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İsrail'de işkence gören Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in (44) sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail'de işkence gören Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in (44) sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meskubiye Sorgu Merkezi'nde maruz kaldığı işkence sonucu durumu ağırlaşan Arbid, Hadassah Hastanesi'ne nakledildi.

İşkence nedeniyle Arbid'in bilincini kaybettiği ve vücudunda birçok kırık oluştuğu ifade edilen açıklamada, sorgu sırasında işkenceye maruz kalan Arbid'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanarak gerekli tedaviyi alması için acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Şu anda solunum cihazlarına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in hayatına ilişkin ciddi endişelerin olduğu belirtildi.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde çarşamba günü gözaltına almıştı. Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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