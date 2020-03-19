İsrail'de meclis çalışmalarının "koronavirüs" nedeniyle askıya alınması protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'de meclis çalışmalarının "koronavirüs" nedeniyle askıya alınması protesto edildi

6 saat önce

İsrail'de Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gerekçe göstererek parlamento çalışmalarını askıya alması protesto edildi.

İsrail'de meclis çalışmalarının

İsrail'de Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gerekçe göstererek parlamento çalışmalarını askıya alması protesto edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Edelstein'in, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 10'dan fazla kişinin katıldığı her türlü etkinliğin yasaklanması kararını gerekçe göstererek meclisteki tüm toplantıları gelecek haftaya kadar durdurması ülkede tepkilere neden oldu.

Çok sayıda İsrailli, kararı protesto etmek için Tel Aviv'den araçlarla konvoy halinde meclisin bulunduğu Batı Kudüs'e doğru yola çıktı.

Meclisin kapatılmasının ülke demokrasine vurulmuş bir darbe olduğunu dile getiren göstericiler, araçlarına İsrail bayrağının yanı sıra siyah bez parçaları astı.

Polis, Tel Aviv-Kudüs yolunda durdurduğu konvoyun bir süre hareket etmesine izin vermedi.

Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'ndan bazı milletvekillerinin de devreye girmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

3 gösterici gözaltına alındı

Yolun açılmasının ardından göstericiler Batı Kudüs'te bulunan İsrail meclisi yakınına ulaştı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin meclise yaklaşmasına izin vermedi.

Polis, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 10'dan fazla kişinin katılacağı her türlü etkinliğin yasaklandığı gerekçesiyle 3 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail meclisinde 23. dönem milletvekilleri pazartesi yemin ederek göreve başlarken aynı gün muhalefet partileri hem yeni meclis başkanını seçmek için oylama yapılmasını önermiş hem de Netanyahu'yu başbakanlıktan edebilecek yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Edelstein, dün Kovid-19 ile mücadele kapsamında 10'dan fazla kişinin katılacağı her türlü toplantı ve etkinliğin yasaklanmasını gerekçe göstererek meclis çalışmalarına ara verilmesi kararı almıştı.

Muhalefet ise bunun ülke demokrasisine darbe olduğunu ve Edelstein ile Netanyahu'nun partisi Likud'u Kovid-19'u kendi çıkarlarına kullanmakla suçlamıştı.

Meclis Başkanı, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:00 Kaynak: AA

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