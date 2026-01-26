İsrail'de Son Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu - Son Dakika
İsrail'de Son Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu

26.01.2026 18:16
İsrail ordusu, Gazze'deki son esir Ran Gvili'nin cenazesine ulaştı ve ailesine bilgi verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan Ran Gvili'nin cenazesinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan 24 yaşındaki polis memuru Ran Gvili'nin cenazesine ulaştı. Ordu, Gvili'nin cenazesinin Gazze Şehri'nin doğusundaki bir mezarlıkta tespit edildiğini aktararak, gerekli kimlik tespit işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Gvili'nin cenazesinin cenaze töreni için İsrail'e doğru yolda olduğunu açıklayan ordu, Gvili'nin ailesine konu hakkında bilgi verildiğini belirtti.

Gvili, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'e teslim edilemeyen son rehine olarak biliniyor. Gvili'nin cenazesinin bulunmasının ardından Hamas, tüm sağ ve ölü olan rehineleri İsrail'e teslim etmiş oldu.

"Herkesi geri getireceğimize söz verdik ve herkesi geri getirdik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gvili'nin cenazesinin geri getirilmesinin "İsrail için olağanüstü bir başarı" olduğunu belirterek, "Herkesi geri getireceğimize söz verdik. Ben söz verdim ve herkesi geri getirdik. Rani, İsrail'in kahramanıdır. İlk giren, son çıkan oydu. Geri döndü" dedi.

İsrail ordusu yaklaşık 250 mezarı açtı

İsrail ordusu, Gvili'nin cenazesini bulabilmek için arama yapılan mezarlıktaki yaklaşık 250 mezarı açtı ve inceledi. Gvili'nin cenazesinin diş ve parmak izi yöntemleri ile teşhis edildiği aktarıldı. İsrail ordusunun tüm naaşları yeniden mezarlara defnedeceği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'de Son Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de Son Esir Ran Gvili'nin Cenazesi Bulundu - Son Dakika
