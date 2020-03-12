İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e ulaştı

6 saat önce

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100'e ulaştı, System.String[]

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vakalar arasında aileleriyle yakın zamanda Fransa'dan dönen 10 ve 11 yaşlarında olmak üzere iki çocuğun da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bu vakalarla, İsrail'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 100'e çıktı.

Batı Kudüs'te bir gözaltı merkezi karantinaya alındı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının Kovid-19 teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinlikler yasak

Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda bu tür aktiviteler yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

Şin Bet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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