İsrail'deki arkeolojik araştırma: Yahudiler binlerce yıl önce ayinlerde kenevir yakıyordu - Son Dakika
BBC

İsrail'deki arkeolojik araştırma: Yahudiler binlerce yıl önce ayinlerde kenevir yakıyordu

İsrail'de yapılan bir arkeolojik araştırma, Yahudilerin ayinlerinde kenevir yaktıklarını ortaya koydu.

İsrail'deki arkeolojik araştırma: Yahudiler binlerce yıl önce ayinlerde kenevir yakıyordu, System.String[]

İsrail'de yapılan bir arkeolojik araştırma, eski İsraillilerin ayinlerinde kenevir yaktıklarını ortaya koydu.

Kudüs'ün güneyindeki Tel Arad bölgesinde 2700 yıllık bir tapınakta iyi korunmuş bir halde bulunan maddenin kenevir olduğu ve bu bitkiye özgü psikoaktif tetrahidrokannbinol (THC) maddesi içerdiği tespit edildi.

Araştırmacılar, ayine katılan kişilerin coşması için kenevir yakılmış olabileceği sonucuna vardı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre bu, eski Yahudilerin ibadet ederken psikotropik uyuşturucu kullandığını gösteren ilk kanıt.

Necef Çölü'ndeki tapınak 1960'larda keşfedilmiş ve Tel Aviv'e 95 km uzaklıkta.





Tel Aviv Üniversitesi arkeoloji dergisinde yayımlanan araştırmada, kireçtaşından yapılmış iki sunak bulunduğu, bunların toprak altına gömülmüş olması ve kuru ve sıcak iklim sayesinde, sunak üzerindeki yanmış kenevir kalıntılarının bozulmadan günümüze ulaştığı belirtiliyor.

Sunaklardan birinde kenevirin etken maddeleri olan THC, CBD ve CBN maddelerine rastlandı.





Tel Arad tapınağındaki bulguların, Kudüs Tapınağı'ndaki ayinlerde de kenevir kullanıldığına işaret ettiği belirtiliyor.

Zira Tel Arad'daki sunağın bir zamanlar Yehuda Krallığı'nın güney sınırlarındaki bir kaleye ait olduğu ve Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin dini kitaplardaki tasvirlerine uyduğu kaydediliyor.

Kudüs'teki tapınağın kalıntılarına arkeologlar ulaşamıyor. Bu nedenle Tel Arad ve benzeri tapınakları inceleyerek ayinlerin nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyor.

Kenevir, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:22 

Son Dakika Dünya İsrail'deki arkeolojik araştırma: Yahudiler binlerce yıl önce ayinlerde kenevir yakıyordu - Son Dakika Dünya

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