İsrail'den İran'a Tehdit Uyarısı

08.02.2026 14:06
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İran'ın nükleer ve füze programlarının tehdit oluşturduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'la gerilim sürerken Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarının kendilerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

Bakan Saar ve İsrail'i ziyaret eden Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano, yaptıkları görüşmenin ardından Batı Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin saldırı ihtimalinin tartışıldığı İran hakkında konuşan Saar, nükleer silah elde etme girişimi içinde olduğunu ileri sürdüğü İran'ın yalnızca nükleer değil, balistik füze programının da kendileri için tehdit olduğunu savundu.

Tel Aviv yönetiminin, İran'la cuma günü dolaylı müzakereler gerçekleştiren ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığı" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediği iddiası basına yansıyor.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Nisan 2025'te aldığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanıma kararını takdirle karşıladıklarını belirten Saar, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna'nın da benzer adımlar attığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Tahran yönetiminin nükleer silah elde etme girişiminde bulunduğunu ileri süren Bakan Saar, İran'ın yalnızca nükleer değil, balistik füze programının da kendileri için tehdit olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesinde varılan ateşkesi sık sık ihlal etmesine rağmen, Saar İsrail ve Paraguay'ın Trump planını desteklediğini ileri sürdü.

Saar, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması yaklaşımının Trump planının merkezinde yer aldığını da savundu.

Paraguay'ın Aralık 2024'te büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını hatırlatan Saar, söz konusu adım için mevkidaşına teşekkür etti.

İsrail ile Paraguay arasında güvenlik alanında yakın zaman önce mutabakat zaptı imzaladıklarını da belirten Saar, ekonomik ve ticari işbirliği ile karşılıklı yatırımların artırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran

