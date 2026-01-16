İsrail'den Lübnan'a Drone Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den Lübnan'a Drone Saldırısı

16.01.2026 12:18
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kentinde bir araca drone ile saldırdı, bir kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca dron ile düzenlediği saldırıda bir kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sur kentinin Mansuri beldesinde bir kamyoneti dron ile vurdu.

Saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Sur, Son Dakika

