İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

12.01.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Bint Cubeyl bölgesinde hedef alınan kişinin Hizbullah mensubu olduğu ve hareketin askeri altyapısını yeniden kurma girişimlerine katıldığı iddia edildi.

Hizbullah'ın İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

-İsrail bir binaya hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail akşam saatlerinde, daha önce saldırı uyarısı yayınlanan Lübnan'ın güneyindeki Keferhatta'da bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen bölgede bir yer altı tesisinin Hizbullah tarafından silah deposu olarak kullanıldığı iddia edilerek bölge hakkında bilginin Lübnan ordusuna ulaştırıldığı, fakat Lübnan ordusunun bölgeyi incelemesine rağmen tesisi boşaltmaması üzerine geçen hafta da saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Öte yandan NNA, İsrail insansız hava aracının Nebatiye'ye bağlı Yater beldesinde de bir motosiklete hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika

Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 01:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.