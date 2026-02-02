İsrail'den Silvan'da 14 Eve Yıkım İhtarı

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan kasabasında ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 14 eve yıkım için ihtarname gönderdiği belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Silvan kasabasındaki El-Bustan Mahallesi'nde 14 evin ruhsatsız oldukları gerekçesiyle derhal yıkılmasını istediği ve bunun için ihtarname gönderdiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki stratejik alanlardaki Filistinli varlığını yok etmeye dönük sistematik politikanın bir parçası olan bu kararla söz konusu evlerde yaşayan yaklaşık 120 kişinin tehdit altında olduğuna işaret edildi.

Söz konusu kararın, İsrail'in, onlarca yıldan bu yana Bustan Mahallesi topraklarında uygulamaya çalıştığı "Tevrat Parkları" (İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde, mülkiyeti Filistinlilere ait olan yüzlerce dönüm arazi üzerinde kurmaya çalıştığı park, sit alanı ve müzeler) planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Bustan Mahallesi'ne yönelik bu planın, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi gibi "daha büyük bir planın" parçası olduğu, bunun da "demografik yapının yerleşimciler lehine değiştirilmesi ve Mescid-i Aksa'nın çevresindeki alan üzerinde coğrafi kontrolün sağlanması" gibi iki temel eksende ilerlediği aktarıldı.

Doğu Kudüs'te İsrail'in kolonyal yerleşim faaliyetlerine en çok maruz kalan kasabalardan biri olan Silvan'a bağlı Bustan Mahallesi'ndeki yaklaşık 120 evde 1500 Kudüslü yaşıyor.

Kudüs Valiliğine göre, mahalledeki evlerin yaklaşık yüzde 80'i yıkım tehdidi altında.