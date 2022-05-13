İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

İsrail ordusunun Suriye'nin Hama şehrine düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.
İsrail, Suriye'nin Hama şehrinin Masyaf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yerel saatle 20.23'te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu.
(Muhammed Rabah - İHA)
Kaynak: İHA
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