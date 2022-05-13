İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

13.05.2022 23:47

İsrail ordusunun Suriye'nin Hama şehrine düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

İsrail ordusunun Suriye'nin Hama şehrine düzenlediği hava saldırısında 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Hama şehrinin Masyaf ilçesine hava saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yerel saatle 20.23'te düzenlenen saldırıda Suriye ordusunun hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve çok sayıda füzenin imha edildiğini duyurdu.

(Muhammed Rabah - İHA)

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
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Suriyeli, İsrail, Suriye, Hama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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