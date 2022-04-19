İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Kudüs'teki durumu görüştü - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki duruma ilişkin gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin "sorumlu ve ölçülü çaba gösterdiğini" savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Lapid, İsrail'in Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlarda "üç dinin ibadet özgürlüğünü sağlamak için çabaladığını" savunarak, Aksa'daki duruma "yüzlerce aşırı görüşlü fanatiğin ayaklanmalarının yol açtığını, İsrail'in buna sorumlu ve ölçülü karşılık verdiğini" ileri sürdü.

Aşırı görüşlülerin "yanıltıcı dezenformasyona başvurduğunu ve bunun da sükunet getireceğine olayları alevlendirdiğini" iddia eden Lapid, "Kudüs'te sükunetin sağlanması için uluslararası destek" çağrısı yaptı.

Açıklamada, Blinken'ın görüşmedeki ifadelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. İsrail polisi, olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklarken, Filistinli sivil toplum kuruluşları ise gözaltına alınanların sayısının 400'e ulaştığını belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında 150'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, avluda bulunan sivillere copla müdahalesi ve kullandığı güç kameralara yansımış, bu görüntüler tepki toplamıştı.

İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesinde Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.