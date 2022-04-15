İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklaması - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklaması

15.04.2022 13:40
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan "ibadet özgürlüğüne bağlılık" açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı olduklarını" ifade ederek, sabah Mescid-i Aksa'da yaşananları "ayaklanma" diye nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Kudüs'teki tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlı olduklarını" ifade ederek, sabah Mescid-i Aksa'da yaşananları "ayaklanma" diye nitelendirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında ifadelerine yer verilen Lapid, İsrail polisinin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve buradaki olaylara müdahalesini değerlendirdi.

Lapid, "İsrail, Kudüs'te tüm inançların ibadet özgürlüğüne bağlıdır. Amacımız, ramazan ayı boyunca barışçıl ibadeti sağlamak. Sabah Mescid-i Aksa'da yaşanan ayaklanmalar kabul edilemez, bunlar inandığımız dinlerin ruhuna aykırı." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Müslümanların ramazan ayı ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesini "ortak değerlerin sembolü" olarak tanımlayan Lapid, "kimsenin bu süreci nefret, şiddet ve kışkırtmaya dönüştürmesine izin verilmemesi" gerektiğini ifade etti.

Lapid, ayrıca Aksa çevresinde görev yapan İsrail güçlerine desteğini açıklayarak Hamursuz Bayramı'nda "özgürlük, güvenlik, sükunet ve komşularla iyi ilişkiler için dua ettiklerini" kaydetti.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Filistin'deki kiliseler otoritesinden İsrail polisinin Aksa'ya baskınına kınama Filistin'deki kiliseler otoritesinden İsrail polisinin Aksa'ya baskınına kınama Filistin Dışişleri Başkanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınına kınama Filistin Dışişleri Başkanlığından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınına kınama

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı'ndan 'ibadet özgürlüğüne bağlılık' açıklaması - Son Dakika


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