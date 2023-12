İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamda 19 bin insan can verdi. Her gün saldırıya uğrayan kentte birçok bina enkaza döndü. Halk ise kendi imkanlarıyla yaralılarını ve cansız bedenleri enkazdan çıkarmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgede insanlık dramı yaşanırken İsrail'deki emlak şirketlerinin Gazze için konut projeleri hazırladığı ve pazarlamaya başladığı öğrenildi.

KANLI İŞGALİN SONRASINI PLANLAMAYA BAŞLADILAR

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır şekilde bombardımana tutan ve karadan da askerlerini bölgeye sokan İsrail, dur durak bilmiyor. İsrailli şirketler şimdi de kanlı işgal sonrası hain planlarının hazırlıklarına başladı. Birçok emlak şirketi Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlayıp bunları sunmaya başladı.

KONUT PROJESİNİ PAYLAŞIP PAZARLADILAR

İsrailli emlak şirketi Harei Zahav, Gazze Şeridi için hazırlanmış konut inşasının projesini paylaştı. Sosyal medyadan yayınlanan görsellerde "Gazze İsrail toprağıdır! Savaşın, kurtarın, Yerleşin" yazıları yer aldı. Evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık" ifadelerine yer verildi.