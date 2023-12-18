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İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar - Son Dakika
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İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, tüyler ürperten planını devreye soktu. İsrail'de emlak şirketleri, masumların kanıyla ıslanan Gazze topraklarında yapmayı tasarladıkları konut projelerini tanıttı.

18.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:41
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İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği katliamda 19 bin insan can verdi. Her gün saldırıya uğrayan kentte birçok bina enkaza döndü. Halk ise kendi imkanlarıyla yaralılarını ve cansız bedenleri enkazdan çıkarmaya ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgede insanlık dramı yaşanırken İsrail'deki emlak şirketlerinin Gazze için konut projeleri hazırladığı ve pazarlamaya başladığı öğrenildi.

KANLI İŞGALİN SONRASINI PLANLAMAYA BAŞLADILAR

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ağır şekilde bombardımana tutan ve karadan da askerlerini bölgeye sokan İsrail, dur durak bilmiyor. İsrailli şirketler şimdi de kanlı işgal sonrası hain planlarının hazırlıklarına başladı. Birçok emlak şirketi Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlayıp bunları sunmaya başladı.

İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

KONUT PROJESİNİ PAYLAŞIP PAZARLADILAR

İsrailli emlak şirketi Harei Zahav, Gazze Şeridi için hazırlanmış konut inşasının projesini paylaştı. Sosyal medyadan yayınlanan görsellerde "Gazze İsrail toprağıdır! Savaşın, kurtarın, Yerleşin" yazıları yer aldı. Evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık" ifadelerine yer verildi.

İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
YORUMLAR (2)
  • salihb: Gün gelecek bu projeleri Türkiye topraklarında da uygulamaya çalışacaklar.O güne kadar Din,Millet,Vatan sevgisini bitirirler zaten savaşmadan bile alabilirler Yanıtla 5 0
  • İsimsiz : Gel de bunu ben türküm filistin benim davam değil diyen içimizdeki kripto Yahudilere anlat.. 6 1

Filistin, İsrail, Gazze, Emlak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar - Son Dakika
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