Son Dakika Haberleri: İsrail'e gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için komisyon kurulacak
Son Dakika Güncel İsrail'e gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için komisyon kurulacak

İsrail'e gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için komisyon kurulacak

1 saat önce

İsrail yönetimi, ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulacağını duyurdu.

İsrail'e gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için komisyon kurulacak, System.String[]

İsrail yönetimi, ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulacağını duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, ülkeye gelecek yabancı yatırımların onay sürecine ilişkin atılacak adımları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu komisyonun, finans, iletişim, altyapı, ulaşım ve enerji sektörlerine yapılacak yabancı yatırımlara onay verilmesi sürecinde yetkililere, ulusal güvenlik konularını ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde yardımcı olacağı ifade edildi.

"Komisyonunun hedefinde Çin yatırımları var"

Her ne kadar açıklamada komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulacağı ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazdı.

Times of Israel gazetesi, ABD'nin Çinli firmaların İsrail'de özellikle teknoloji alanında artan yatırımlarından rahatsız olduğunu, Tel Aviv yönetiminin söz konusu komisyonun kurulması kararını Washington'dan gelen baskılar üzerine aldığını aktardı.

Çinli firmaların İsrail'e yapacağı yatırımları inceleyeceği belirtilen komisyonun kurulması kararının ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in pazartesi İsrail'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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