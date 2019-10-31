Son Dakika Haberleri: İsrail, eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı
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İsrail, eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı

34 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail, eski Filistinli kadın milletvekilini gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Filistin Yasama Konseyi Milletvekili Halide Cerrar'ı gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Cerrar'ın El-Bire kentinde bulunan evine baskın düzenledi. Evde arama yapan İsrail askerleri, Cerrar'ı gözaltına aldı.

İsrail makamlarından Cerrar'ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri tarafından 2 Temmuz 2017'de evinde gözaltına alınan Cerrar, "idari tutukluluk" bahanesiyle 20 ay hapiste tutulduktan sonra 28 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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