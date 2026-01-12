İsrail Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti - Son Dakika
İsrail Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

12.01.2026 14:18
İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinliyi öldürdü, 1 kadın yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus'un orta kesiminde yer alan Beled bölgesini "Quadcopter" tipi İHA ile hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları Nasır Hastanesine nakledildi.

İsrail askerlerinin ayrıca Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde açtığı ateş sonucu bir kadın yaralandı.

Saldırıların düzenlendiği bölgeler, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer alıyor.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 450 Filistinli hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail'in, gıda, tıbbi malzeme ve barınma ihtiyaçlarının girişini ciddi şekilde kısıtladığı Gazze'de yaklaşık 2,4 milyon Filistinli ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA

