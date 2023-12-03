İsrail, Gazze'nin güneyini vuruyor: Şu anda savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor

Gazze'de saldırılara devam eden işgalci İsrail ordusu, savaşın kentin kuzeyine yayıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

Hamas ile yaptığı Gazze'deki ateşkesin bitiminde saldırılarını yeniden yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgal altındaki kentte katliamlarına devam ediyor. Son olarak İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaptıkları gibi güneyinde de savaştıklarını açıkladı. İsrail Ordu Radyosu ise ordunun Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığını aktardı.

"HAMAS'IN İKİ TUGAYINI TAMAMEN OLMASA DA DAĞITTIK"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, Gazze Tümeni'ndeki İsrail askerlerini ziyaretinde konuştu. Halevi, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın iki tugayını "tamamen olmasa da dağıttıklarını" ve daha fazla taburu vurmak için hala Gazze içinde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Hamas'a bağlı askeri yetkilileri ve komutanları hedef aldıklarını savunan Halevi, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü ve kapsamlı bir şekilde savaştık ve şimdi bunu Gazze Şeridi'nin güneyinde de yapıyoruz." dedi.

"GAZZE'NİN GÜNEYİNDE DE KARA HAREKATI BAŞLADI"

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun paylaştığı haberde, ordunun "Gazze Şeridi'nin güneyinde de kara operasyonu yapmaya başladığı" belirtildi. Haberde, İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklerin, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde faaliyet göstermeye ve Hamas hedeflerine saldırmaya başladığı" ifade edildi. Haberde, İsrail ordusunun gelecekte bölgedeki güçlerini ilerletmesi ve kara operasyonunu genişletmesinin beklendiğine yer verildi.

"ŞU ANDA SAVAŞIN EN KÖTÜ BOMBARDIMANI YAŞANIYOR"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder,Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu. "Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti. Elder, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 15 BİN 523'E YÜKSELDİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.