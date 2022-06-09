İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

09.06.2022 20:31

Görüntü Dökümü: İsrail güçlerinden detaylar Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi Cenazenin omuzlarda taşınması EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtine baskın düzenledi.

Görüntü Dökümü:

İsrail güçlerinden detaylar

Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi

Cenazenin omuzlarda taşınması

EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin kuzeyindeki Halhul semtine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışma sonucu 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur İsrail güçleri tarafında vurularak öldürüldü. Ebu Ayhur için Halhul'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Fetih hareketinin askeri kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayları mensubu silahlı kişiler de katıldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika
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