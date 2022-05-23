İsrail güçleri nisanda 1228 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri nisanda 1228 Filistinliyi gözaltına aldı

23.05.2022 12:41
İsrail güçleri nisanda 1228 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri nisan ayı boyunca 165'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere 1228 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri nisan ayı boyunca 165'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere 1228 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin hükümetine bağlı "Mahkum İşleri Komisyonu" ile Filistinli tutukluların haklarını savunan kuruluşların yaptığı ortak açıklamada, İsrail makamlarının nisan ayında büyük gözaltı operasyonu başlattığına dikkati çekti.

Bu yıl ramazanın idrak edildiği nisan ayında 1228 Filistinlinin gözaltına alındığı, bunun gözaltılar konusunda 2022'nin başından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

En yüksek gözaltının 139'u çocuk olmak üzere 793 kişi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştiği aktarıldı.

Gözaltına alınanlar ve ailelerine yönelik ihlallerin yanı sıra "gözaltına alınanlar arasında İsrail askerleri tarafından vurulan yaralılar da olduğuna" da dikkati çekilen açıklamada, bu kişilerden 154'ü hakkında ise "idari tutuklama" kararı verildiği kaydedildi.???????

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri, herhangi bir suçlama ve yargılama olmaksızın 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.???????

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Kaynak: AA

Filistin, Mahkum, İsrail, Nisan, Güncel, Son Dakika

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