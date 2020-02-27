İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti - Son Dakika

İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti

6 saat önce

Lübnan, ülkenin karasularını ihlal eden İsrail ordusuna ait bir hücumbottan taciz ateşi açıldığını duyurdu.

İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti, System.String[]

Lübnan, ülkenin karasularını ihlal eden İsrail ordusuna ait bir hücumbottan taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir hücumbotun ülkenin güney karasularını ihlal ettiği belirtildi.

Ülke karasularında yaklaşık 240 metre ilerleyen hücumbottan birkaç el ateş açıldığı aktarılan açıklamada, İsrail hücumbotlarının muhtelif zamanlarda Lübnan karasularını ihlal ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Lübnan sınırlarına yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'yle (UNIFIL) koordineli şekilde takip edildiği kaydedildi.

Lübnan Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamıştı

İsrail ihlalinin, Lübnan'ın Akdeniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamasından birkaç saat sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn bugün Başbakan Hassan Diyab ile Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar'ın da hazır bulunduğu bir törenle Akdeniz'de petrol ve gaz aranacak ilk kuyuda sondaj çalışmalarını resmen başlatmıştı.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hücumbotları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

Akdeniz, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı
İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin Son dakika: 29 şehidin ardından TSK, Esed rejimini havadan ve karadan vurdu

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]