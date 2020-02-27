İsrail hücumbotu Lübnan karasularını ihlal etti - Son Dakika

Lübnan, ülkenin karasularını ihlal eden İsrail ordusuna ait bir hücumbottan taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir hücumbotun ülkenin güney karasularını ihlal ettiği belirtildi.

Ülke karasularında yaklaşık 240 metre ilerleyen hücumbottan birkaç el ateş açıldığı aktarılan açıklamada, İsrail hücumbotlarının muhtelif zamanlarda Lübnan karasularını ihlal ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Lübnan sınırlarına yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'yle (UNIFIL) koordineli şekilde takip edildiği kaydedildi.

Lübnan Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamıştı

İsrail ihlalinin, Lübnan'ın Akdeniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamasından birkaç saat sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn bugün Başbakan Hassan Diyab ile Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar'ın da hazır bulunduğu bir törenle Akdeniz'de petrol ve gaz aranacak ilk kuyuda sondaj çalışmalarını resmen başlatmıştı.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hücumbotları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.