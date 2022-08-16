İsrail'in Gazze saldırısında 4 çocuğunu kaybeden Filistinli aile adalet istiyor

İsrail'in 7 Ağustos'ta 5 çocuğun ölümüne neden olan Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında 4 evladını kaybeden Filistinli Necm ailesi, Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması çağrısında bulundu.

Filistinli Necm ailesi, Cebaliye bölgesindeki El-Faluce mezarlığında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında çocuklarının öldürüldüğü noktada gösteri düzenledi.

Gösteriye geçen haftaki saldırıda yaşamını yitiren çocukların arkadaşları da katıldı. Filistinli çocuklar "Çocukların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkı var", "Ey dünya Filistinli çocukların hakları nerede?" yazılı pankartlar taşıdı.

"Dünyanın sessizliği içinde çocuklarımız büyük bir vahşilikle öldürüldü"

İsrail'in öldürdüğü 5 çocuktan birinin babası olan İhab Necm, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail kanımıza sızdı ve bitap durumda olan dünyanın sessizliği içinde çocukları büyük bir vahşilikle öldürerek tüm uluslararası yasaları ayaklar altına aldı." dedi.

İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezasını çekmesi için tüm hukuki yollara başvurmakta kararlı olduklarını vurgulayan acılı baba, "Bu hayatta çocuklarımızın haklarını bizden çalan herkesin peşine düşeceğiz ve sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Necm ayrıca çocuklara karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail'in UCM'de yargılanması çağrısında bulundu.

Cebaliye katliamı

İsrail'in 7 Ağustos'ta Gazze'nin Cebaliye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Faluce mezarlığında 3 ile 16 yaş arası 4'ü aynı aileden 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden çocukların Cemileddin Necm (3), Cemil İhab Necm (13), Muhammed Necm (16), Hamid Necm (16) ve Nesmi Karaş (15) olduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nde 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan 7 Ağustos'taki hava saldırısını üstlendiği bildirilmişti.

Haaretz gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, tamamlanan ön inceleme sonucunda İsrail ordusunun, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.