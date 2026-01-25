İsrail'in Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

25.01.2026 11:31
Ramallah'ta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Ammar Hicazi yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hicazi'nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

