İsrail'in Batı Şeria'da İllegal Yerleşim Kararı - Son Dakika
İsrail'in Batı Şeria'da İllegal Yerleşim Kararı

11.02.2026 12:17
İsrail, Batı Şeria'da ilhakı kolaylaştıran karar aldı, Filistin yönetimini suçladı.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu ve gasbedilen yerlerde yasa dışı yerleşimlerini her geçen gün artırdığı Batı Şeria'da ilhakın önünü açan kararı, Filistin yönetimini kendi toprakları üzerinden "gasp yapmakla" suçlayarak savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail ile yaptığı anlaşmaları "ihlal ettiği" ve kabine kararının bu nedenle alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde çevreye yönelik tehlikelerin, arkeolojik alanların tahrip edilmesinin altında yasa dışı inşaatlar ve su kaynaklarının başka yerlere yönlendirilmesi gibi durumların olduğu ve bunun anlaşmaların ihlali anlamına geldiği savunuldu.

İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı, Filistinlilerin topraklarına yönelik gasbın hız kazandığı süreçte alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin yönetimi AB'nin finansmanı ile C Bölgesi'nde toprak gasbı kampanyası yürütüyor." iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, kabinenin Yahudilerin Batı Şeria'da mülk ediniminin önünü açan kararının, Ürdün yasalarına dayanan "ırkçı bir çarpıtmayı düzelttiği" ve Arap olmayanların da işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'da gayrimenkul satın almasının önünü açtığı ileri sürüldü.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için uluslararası alanda tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Kaynak: AA

