İsrail'in Batı Şeria Kararına Filistin'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria Kararına Filistin'den Tepki

08.02.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki kararlarını 'tehlikeli ve kabul edilemez' olarak kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Hamas ve Fetih hareketleri, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki kontrolü genişleten kararlarını "tehlikeli, kabul edilemez ve suç teşkil eden" adımlar olarak nitelendirdi.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, söz konusu kararların Filistin varlığını ve ulusal-tarihi hakları hedef aldığı, Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerinin yeni bir aşaması olduğu vurgulandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak girişimlerini derinleştiren tehlikeli kararları" kınandı.

Açıklamada, bu adımların "Filistin halkına karşı yürütülen kapsamlı savaşın devamı ve özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin varlığını hedef alan eşi görülmemiş bir tırmanış" anlamına geldiği ifade edilerek, söz konusu kararların "ilhak ve yerinden etme planlarının pratik uygulaması" niteliği taşıdığı uyarısında bulundu.

İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlalleri reddedildi

Açıklamada, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallere tepki gösterilerek, El Halil'deki Harem- iİbrahimi Camii'ne yönelik herhangi bir müdahalenin veya yetki devrinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kararların "gayrimeşru, geçersiz ve hükümsüz" olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin tarafı ayrıca, ramazan ayı yaklaşırken kutsal mekanlara yönelik saldırıların artırılmasının gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulunarak, yerleşim faaliyetleri ve ilhak girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineledi.

Dışişleri Bakanlığı: "Savaş suçu beyanı"

Filistin Dışişleri Bakanlığı da kabine kararlarını "suç niteliğinde" olarak nitelendirerek, bunların "tam teşekküllü bir savaş suçu işleme beyanı" anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgalci güç olarak Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığı ve mevcut yasaları değiştirme yetkisine sahip olmadığı vurgulandı.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a da çağrı yapılarak, İsrail'e baskı kurması ve bölgedeki barış ile istikrarı tehdit eden kararların geri çekilmesini sağlaması istendi.

Hamas ve Fetih'ten tepki

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım ise, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin kararlarının "tüm Filistin topraklarını yutmayı ve asıl sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan sömürgeci bir programı" teyit ettiğini belirtti.

Kasım, aşırı sağcı İsrail hükümetinin saldırılarını genişletmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, Filistinli gruplara ulusal düzeyde ortak bir direniş programı oluşturma çağrısında bulundu.

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, İsrail kararlarının Batı Şeria'nın "sinsice ilerleyen ilhak planını derinleştirdiği", Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişlemesini teşvik ettiği ve Filistin topraklarının gasbını kolaylaştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, toprak kayıtlarına ilişkin gizliliğin kaldırılması, yıkımların kolaylaştırılması ve arazi alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi adımların "Filistin varlığını hedef alan politikanın yeni bir aşaması" olduğu kaydedildi.

İsrail güvenlik kabinesinin bugün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'de ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan adımlarını sıklaştırıyor.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli, İsrail askeri yönetimi altında yaşıyor.

Buna karşın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Filistin toprakları üzerine inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde 500 binden fazla İsrailli yerleşimci, İsrail yasalarına tabi şekilde hayatını sürdürüyor.

Toprakları ve tarım arazileri İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedilen Filistinliler, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik açılan soruşturmalar ve az sayıda tutuklamanın ardından Yahudi çetelere mensup saldırganlara yeterli ceza verilmemesi nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin desteklediği aşırı sağ partiler, uzun süredir Batı Şeria'nın uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak edilmesini savunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria Kararına Filistin'den Tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi 14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi
2 kişi tutuklandı TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri 2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
İstanbul’da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 23:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria Kararına Filistin'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.