İsrail'in Birzeit Üniversitesi'ne Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Birzeit Üniversitesi'ne Baskını

06.01.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail ordusunun üniversitedeki film gösterimini engellemesini kınadı, 6 yaralı var.

Filistin, İsrail ordusunun, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için Batı Şeria'da Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek 6 kişiyi yaralamasını kınadı.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlemesi kınandı.

İsrail ordusunun üniversitenin ana kapısını kırdığı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attığı, bu sebeple yaralananların olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ihlaller tüm uluslararası norm ve sözleşmelere aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun üniversiteyi hedef alan baskını kınandı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, üniversitelerin ve genel olarak eğitim kurumlarının saygınlığını ihlal edilmesini suç sayan tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri açıkça hiçe saymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Birzeit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da üniversitenin öğrencilerle doluyken İsrail baskınına maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail baskınının kınandığı açıklamada, "Bu saldırı, Filistinlilerin eğitimini ve öğrenme hakkını hedef alan organize bir suçtur." ifadesine yer verildi.

İsrail askerleri, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenlemiş ve 6 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Birzeit Üniversitesi'ne Baskını - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:06:38. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Birzeit Üniversitesi'ne Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.