İsrail'in Gazze Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze Saldırıları: 11 Ölü

16.01.2026 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze'de düzenlediği son saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin batısındaki Nabulsi kavşağı yakınlarında yeni kurulan bir polis güvenlik noktasına düzenlediği bombalı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Hatib ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırıda Eşref el-Hatib ve eşinin yaşamını yitirdiğini ve cenazelerinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getirdi.

Sağlık yetkilileri ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığını belirtmişti.

İsrail savaş uçaklarının yine Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı da Aksa Hastanesi'ne nakledilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail'in saldırılarla hedef aldığı el-Mevasi bölgesinde Hasan Muhammed el-Kadi isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika

Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 02:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Saldırıları: 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.