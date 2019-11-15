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İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Cuma namazı çıkışı bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırlara tepki göstererek şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Afyonkarahisar'da Cuma namazı çıkışı bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırlara tepki göstererek şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İmaret camisindeki Cuma namazı çıkışı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar İl Temsilciliği öncülüğünde kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin destek vermesiyle İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze namazının ardından AGD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Coşkun, grup adına yaptığı açıklamada, siyonist düşüncenin eseri olan İsrail'in bir kötülük şebekesi olduğunu söyledi.

Siyonist çetelerin 1917'den bugüne, 100 yılı aşkın süredir Filistin topraklarını kan gölüne çevirdiğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil, İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktedir. Allah şahittir ki; biz Filistinli şehitler ve yaralılar için üzerimize düşen uyarı vazifesini yaptık. Dualarımız ise tüm Müslümanlar ve tüm ezilenler, zulüm ve işgallere karşı birlikte hareket edebilmeyi başarmalarıdır."

Gıyabi cenaze namazına, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, Saadet Partisi İl Başkanı Adnan Şenel ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler

Sivil Toplum Kuruluşu, İsrail, Afyon, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:27 Kaynak: AA
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