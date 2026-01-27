İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkesi ihlale devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi yaralandı.
