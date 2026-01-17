İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 548'e yükseldi - Son Dakika
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 548'e yükseldi

17.01.2026 13:41
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 464 kişinin öldüğü, 1275 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 92 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 548'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 353'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

