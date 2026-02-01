İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesinde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Vadisi'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu noktayı en az bir füzeyle hedef aldığını belirtti.

Söz konusu bölgenin, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi gereken alanlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre de İsrail'in Refah kentinin kuzeybatısına düzenlediği ayrı bir saldırıda 63 yaşındaki Filistinli Halid Hammad Dehliz hayatını kaybetti.

Tanıklar ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeydoğusunda, ateşkes kapsamında kontrolü altında bulunan bölgelerde patlatmalar gerçekleştirdiğini, askeri araçlar ve vinçlerden yoğun ateş açıldığını bildirdi.

İsrail ordusuna ait araçların Refah'ın batısına ve Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna ateş açtığı, İsrail donanmasının da Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarında denize ateş açtığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 509 Filistinliyi öldürdü, 1405 kişiyi yaraladı.