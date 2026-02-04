İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

04.02.2026 13:19
İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılar düzenledi, 20 Filistinli öldü.

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4'ü çocuk 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusu ile Han Yunus kentinin güneyine yönelik topçu saldırılarında bulundu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evleri hedef alması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un güneyinde yer alan Kizan Reşvan bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan oldu.

-İsrail saldırılarında bir sağlık görevlisi yaşamını yitirdi

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada,İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin sağlık görevlisi Hüseyin es-Semiri olduğukaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

