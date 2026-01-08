İsrail'in Hava Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilenlerin çadırına düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırı ve ihlallerine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.