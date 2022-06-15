Filistin kaynaklarına göre, mayıs sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde 640'ı "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu: 2021, Filistinliler için en zor yıl oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsrail'in idari tutukluluk uygulaması protesto edildi - Son Dakika

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