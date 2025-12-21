İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu - Son Dakika
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu
21.12.2025 19:31
İsrail, 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerini İHA'larla vurdu. Saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı iddia edilirken, Sağlık Bakanlığı saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattında bulunan Yater beldesinde bir araç ile bir motosiklet, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı.

HİZBULLAH MENSUPLARINI HEDEF ALMIŞLAR

Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İSRAİL SALDIRILARI ATEŞKESE RAĞMEN SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    İsrail'in d..kaşiniyorda ,kaşiyan yok , köpeksiz köye denk geldi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
