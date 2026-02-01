İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

01.02.2026 22:31
İsrail ordusu, Lübnan'da İHA ile düzenlediği saldırılarda 1 kişiyi öldürdü, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Aba beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.

Nebatiye'de yer alan Haruf beldesinde akşam saatlerinde bir araca düzenlenen İHA saldırısında ise 1 kişi yaralandı. Saldırı sonucu aracın yandığı ve olay yerine ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin intikal ettiği belirtildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel

