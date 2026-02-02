İsrail'in Lübnan Üzerine Kimyasal Madde Püskürtmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Lübnan Üzerine Kimyasal Madde Püskürtmesi

02.02.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'a kimyasal madde bıraktığını ve bunun tehlikeli olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'e ait uçakların Lübnan'ın güneyine içeriği henüz belirlenemeyen kimyasal maddeler püskürttüğünü bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen Mavi Hat yakınlarındaki bölgeler üzerinde kimyasal nitelikli bir madde bırakılacağı konusunda barış gücünü önceden bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL personelinden bölgeden uzak durmalarını ve kapalı alanlarda kalmalarını talep ettiği, bu nedenle barış gücünün 10'dan fazla faaliyetini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Söz konusu maddenin toksik olup olmadığının belirlenmesi amacıyla UNIFIL'in Lübnan ordusuna numune toplama konusunda destek verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan üzerinde kimyasal nitelikli maddeler bırakmasının yeni bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kasıtlı ve planlı eylemlerinin UNIFIL'in görevlerini yerine getirme kapasitesini sınırlandırdığı, barış gücü personeli ile sivillerin sağlığını tehlikeye atabileceği ifade edildi.

UNIFIL, barış gücü askerlerini ve sivilleri riske atan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması ve bölgede istikrarın sağlanması için kendileriyle tam işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Lübnan Çevre Bakanlığı, numune alınması için harekete geçti

Öte yandan Lübnan Çevre Bakanlığı, güneyde sınır hattına yakın Atya eş-Şaab beldesi ve çevresinde İsrail uçaklarının şüpheli maddeler püskürttüğüne dair bilgiler üzerine harekete geçti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Çevre Bakanı Tamara ez-Zeyn, kimyasal maddenin niteliğinin belirlenmesi amacıyla numune alınması için Lübnan ordusuyla temasa geçti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Üzerine Kimyasal Madde Püskürtmesi - Son Dakika

Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:11:32. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Üzerine Kimyasal Madde Püskürtmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.