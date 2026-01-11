İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor

11.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bakanlığı, 2025'te Mescid-i Aksa'ya 280 baskın yapıldığını ve Harem-i İbrahim'de ezanın engellendiğini bildirdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis ve asker koruması altında Mescid-i Aksa'ya 280 kez baskın düzenlediğini, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde ise ezan okunmasının 769 kez engellendiğini bildirdi.

Bakanlığın yayımladığı yıllık raporda, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik ihlallerde ciddi artış yaşandığı belirtildi.

Rapora göre, Mescid-i Aksa'daki baskınlar sırasında açık biçimde Talmudik ritüeller icra edildi. Secde, şofar (boru) üfleme, özel ibadet kıyafetleriyle toplu dualar ve belirli zaman-mekanlarda gerçekleştirilen ibadetlerle fiili bir zaman-mekan bölünmesi dayatıldı.

Bakanlık, söz konusu baskınların İsrail polisi gözetimi ve koruması altında yapıldığını, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Aksa muhafızlarının görevlerini yerine getirmesinin sistematik biçimde engellendiğini vurguladı.

Raporda, Yahudi bayramları ve ramazan ayı başta olmak üzere provokatif baskınların yoğunlaştığına işaret edildi.

Ayrıca İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, milletvekilleriyle birlikte "Kudüs Günü" olarak adlandırılan tarihte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve içeride "kahinlerin bereketi" ritüelini icra ettiği hatırlatılarak, bunun resmi düzeyde tehlikeli bir emsal oluşturduğu ifade edildi.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

Raporda, Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsiyetinin günlük uygulamalarla ihlal edildiği, 2025'te ezanın burada 769 kez engellendiği, Müslümanların girişinin kısıtlandığı ve caminin çeşitli tarihlerde kapatıldığı belirtildi.

Camide İsrail bayraklarının asıldığı, şamdanlar yerleştirildiği ve gasbedilen bölümde gürültülü etkinlikler ile Talmudik dualar yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail makamlarının yıl boyunca İslami bayramlarda camiyi Vakıflar İdaresine teslim etmeyi reddettiğini, kapılara kilit takıldığını ve 15 Eylül 2025'te avluya ilişkin "istimlak" kararı alındığını hatırlattı.

İran-İsrail gerilimi ve Yahudi bayramları gerekçe gösterilerek caminin toplam 23 gün kapalı tutulduğu, doğu kapısının ise yılbaşından bu yana açılmadığı bilgisine yer verildi.

El Halil'de, İsrail'in tam kontrolündeki eski şehirde yaklaşık 400 yerleşimciyi koruyan 1500 askerin konuşlu olduğu hatırlatılan raporda, 1994'te bir Yahudi fanatiğin 29 Filistinli Müslümanı katletmesinin ardından caminin yüzde 63'ünün Yahudilere, yüzde 37'sinin Müslümanlara tahsis edildiği, ezan odasının gasbedilen bölümde kaldığı anımsatıldı.

Raporda ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'te 45 caminin kısmen tahrip edildiği ya da baskına uğradığı, Hristiyanlara yönelik olarak da Kutsal Kabir Kilisesi'nde "Kutsal Cumartesi" döneminde kısıtlamalar getirildiği ve hacıların engellendiği belirtildi.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikaları kapsamında Mescid-i Aksa başta olmak üzere kentin Arap ve İslami kimliğini hedef alan ihlallerini artırdığını vurgularken, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devleti talebini, uluslararası meşruiyet kararlarına dayandırmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika

KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 17:57:33. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Baskınları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.