Son Dakika Haberleri: İsrail'in sınır dışı etmek istediği Anadolu Ajansı muhabirinin nerede olduğu bilinmiyor
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İsrail'in sınır dışı etmek istediği Anadolu Ajansı muhabirinin nerede olduğu bilinmiyor

1 saat önce

İsrail makamlarının geçtiğimiz ocak ayında gözaltına aldığı ve dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor.

İsrail'in sınır dışı etmek istediği Anadolu Ajansı muhabirinin nerede olduğu bilinmiyor, System.String[]

İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'tan haber alınamıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşının verdiği bilgilere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde 6 ay önce "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezinde gözaltında tutulan AA foto muhabiri Kharouf dün akşam İsrail makamlarınca zorla sınır dışı edilerek Ürdün'e sürülmeye çalışıldı.

ÜRDÜN'E GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Kharouf'un dün akşam saatlerinde tutulduğu sınır dışı merkezinden telefonla kendisini aradığını aktaran arkadaşı, İsrail makamlarının kendisini zorla sınır dışı ederek Ürdün'e göndermeye çalıştığını söylediğini dile getirdi.

AA foto muhabirinin arkadaşı bu görüşmenin ardından Kharouf'tan haber alınamadığını ifade etti.

Öte yandan Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Reca el-Hatip, Amman.net internet sitesine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin dün akşam Kharouf'u sınır dışı etme ve Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'ndan Ürdün'e sürme çalışmalarını başlattığını kaydetti.

Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı Müdürü Albay Rafet el-Mutarane ise evrakları tam ve yasalara uygun olmayan hiç kimsenin Ürdün'e girişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

"KHAROUF'UN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin sınır dışı edilmeye çalışıldığını doğrularken, "Mustafa Kharouf sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmeye çalışıldı. Şu an için ise nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Kharouf'un yaklaşık 6 aydır tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezindeki yetkililer AA foto muhabirinin şu anda söz konusu merkezde olmadığını dile getirirken, İsrail makamları Kharouf'un nerede olduğuna dair açıklama yapmadı.

22 OCAK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:33 Kaynak: AA
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