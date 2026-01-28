İsrail'in UNRWA Merkezine Yıkım Kınandı - Son Dakika
İsrail'in UNRWA Merkezine Yıkım Kınandı

İsrail\'in UNRWA Merkezine Yıkım Kınandı
28.01.2026 22:22
11 ülke, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezini yıkmasını kınayarak uluslararası hukuka uyum çağrısı yaptı.

İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşkesine el koyarak tesislerini yıkması kınadı.

İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İrlanda, Japonya, Norveç, Portekiz ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in 20 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının 20 Ocak 2026'da Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasını şiddetle kınıyoruz. BM'ye üye bir devletin, BM kurumuna karşı gerçekleştirdiği bu eşi görülmemiş eylem, kurumun faaliyetlerini sürdürme kabiliyetini zayıflatmaya yönelik son kabul edilemez adımdır." denildi.

İsrail hükümetinin, BM Genel Sözleşmesi (1946) ve BM Şartı hükümlerine uygun olarak BM tesislerinin korunmasını ve dokunulmazlığını sağlamak için uluslararası yükümlülüklere uymaya çağrıldığı açıklamada, BM üyesi İsrail'in tüm yıkımları durdurması istendi.

Açıklamada, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planını kabul ettiği hatırlatılarak, İsrail hükümetinden, uluslararası hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmesi talep edildi.

Ayrıca, açıklamada, "Gazze'ye giren yardımların artmasına rağmen, koşullar hala vahim ve tedarik, halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yetersiz kalıyor." denildi.

Uluslararası insani hukuk uyarınca, Gazze ve Batı Şeria'nın tamamında insani yardım ve hizmetlerin genişletilmiş, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin verilmesi istenen açıklamada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de faaliyet gösterebilmesini sağlamak için kısıtlayıcı kayıt şartlarının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak, yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel

Son Dakika Güncel İsrail'in UNRWA Merkezine Yıkım Kınandı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'in UNRWA Merkezine Yıkım Kınandı - Son Dakika
