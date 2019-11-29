29 Kasım Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'i protesto etti.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları tarafından 29 Kasım Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisi gerçekleştirildi. Ellerinde "Yıkılsın siyonist İsrail devleti", "Kudüs Filistinlilerindir" yazılı pankartlar taşıyan grup, konsolosluk binası önünde toplandı. İsrail aleyhinde sloganlar atan grup adına açıklama yapan Naz Şakar, Filistin davasında verilen mücadeleye her zaman destek olacaklarını, halka karşı uygulanan şiddet ve katliamlara karşı olduklarını belirtti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)