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İsrail, Kudüs'e büyükelçilik açması için Senegal'i iknaya çabalıyor - Son Dakika

İsrail, Kudüs'e büyükelçilik açması için Senegal'i iknaya çabalıyor

09.07.2021 02:36
İsrail, Kudüs'e büyükelçilik açması için Senegal'i iknaya çabalıyor, System.String[]

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Roi Rosenblit, Senegal'in Kudüs'te büyükelçilik açarak iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceğini söyledi.

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Roi Rosenblit, Senegal'in Kudüs'te büyükelçilik açarak iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceğini söyledi.

Rosenblit, İsrail'in Dakar Büyükelçiliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen kurban bağışı programında konuştu.

Görev süresinin sonuna geldiğini ve birkaç hafta içinde Dakar'dan ayrılacağını belirten Rosenblit, bu yıl 63 dar gelirli aileye kurbanlık koyun bağışladıklarını kaydetti.

Rosenblit, "İsrail ve Senegal arasındaki ilişkileri güçlendirmek için neden Cumhurbaşkanı Macky Sall İsrail'i ziyaret etmesin ve Kudüs'te bir büyükelçilik açmasın." dedi.

İsrail Büyükelçiliğinin 13 yıldır Kurban Bayramı öncesi düzenlendiği kurban bağışı, ülkede zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Bazı imam ve din alimleri, "İsrail'in propaganda için yaptığı bu bağışların kabul edilmemesi gerektiği" konusunda her yıl uyarılarda bulunuyor.

Senegal halkından Filistin'e güçlü destek

Senegal basınına sık sık açıklamalarda bulunan Rosenblit, daha önce de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırılara ilişkin, bunun ülkesinin nefsi müdafaası olduğunu söyleyerek Hamas'ı suçlamıştı.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki göstermek isteyen Senegalliler ise 7 Mayıs'tan itibaren 10 gün süreyle Filistin'in Dakar Büyükelçiliği önünde günlerce Filistin'e destek için toplanmıştı.

Dakar'da 21 Mayıs'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine de binlerce kişi katılmış ve gösteri birçok medya organı tarafından "Filistin'e tarihi destek" şeklinde yorumlanmıştı.

Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghith, gösteriler sonrası basına yaptığı açıklamada, "Senegallilerin desteğinden çok etkilendik. Bazıları Filistin ordusuna katılmak ve bizim saflarımızda savaşmak istediğini söyledi. Hayatımda böyle bir destekle hiç karşılaşmadım." demişti.

Senegal BMGK'de Filistin kararına destek verdi, İsrail yardımları kesti

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden 2334 sayılı karara destek veren ülkelerle ilişkileri minimuma indireceklerini duyurmuştu.

Bu ülkeler arasında yer alan Senegal'e yapılan yardım programlarının derhal sonlandırılacağını kaydeden Netanyahu, dönemin Senegal Dışişleri Bakanı Mankeur Ndiaye'nin önceden planlanmış İsrail ziyaretini de iptal etmişti.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara kadar dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de ara buluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal, aynı zamanda 1960'ların sonunda, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostu olarak tanımlanıyor.

Filistin, Senegal, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Kudüs'e büyükelçilik açması için Senegal'i iknaya çabalıyor - Son Dakika


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