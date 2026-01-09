İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor

09.01.2026 15:23
Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah'ı hedef aldı.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ı bir kez daha hava saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Lübnan'a hava saldırıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmesi ve askeri olarak güçlenmesi için kullanılan silah depolama ve bir silah üretim tesisinin hedef alındığını öne süren İsrail ordusu; fırlatma rampaları, roketatarlar ve askeri yapıların vurulduğunu iddia etti.

Açıklamada, saldırıların çeşitli bölgelere yönelik olduğu belirtilirken nerelere gerçekleştirildiğine ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.

Lübnan basını, İsrail saldırılarında ülkenin güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinin hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Yarun kasabasına girerek bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu, aydınlatma fişeği atarak bölgede yangın çıkardığı bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
