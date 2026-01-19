İsrail, Lübnan'a Sürekli Saldırıyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a Sürekli Saldırıyor

19.01.2026 14:23
Ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ensar ve Zarariye beldeleri arasında kalan bölgenin yanı sıra Serire ve Bar'uz beldelerinin yakınlarında Litani Nehri'nin yatağını hedef aldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Basalya, Kefer Malki ve Mahmudiye beldeleri ile Lüveyza beldesi çevresindeki Şetta Nehri'nin yatağına da saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail açıklaması

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen yapıların hedef alındığı bildirildi.

Vurulan hedefler arasında Hizbullah'ın eğitim kampları, silah depolamak için kullanılan tüneller, roket fırlatma alanları ve diğer askeri yapıların da bulunduğu iddia edildi.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürülerek, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail

