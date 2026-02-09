İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami Üyesini Kaçırdı - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da Cemaat-i İslami Üyesini Kaçırdı

09.02.2026 09:55
İsrail, Nebatiye'de Cemaat-i İslami'nin bölge sorumlusunu kaçırarak Lübnan'ın egemenliğini ihlal etti.

Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği baskında, örgütün bölgedeki sorumlularından bir kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Cemaat-i İslami'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Nebatiye'nin Hasbaya ilçesine bağlı Hebbariye beldesine sızarak, örgütün bölge sorumlusu Atvi Atvi'yi kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma eyleminin, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan günlük ihlalleri ve saldırılarından biri olduğu kaydedildi.

Kaçırma eyleminin, bölge halkını korkutarak köylerini ve topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetinin köy ve beldelerde yaşayan sivilleri ve masum halkı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cebel Rus bölgesinde "Cemaat-i İslami'nin önde gelen bir mensubunu gözaltına aldığını" açıkladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Cemaat, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

