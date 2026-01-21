İsrail, Lübnan'da İHA Saldırılarıyla 2 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da İHA Saldırılarıyla 2 Kişiyi Öldürdü

21.01.2026 14:17
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde İHA ile düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde de güneydeki Zahrani bölgesinde seyir halindeki bir araca İsrail'e ait bir İHA tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

