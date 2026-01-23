İsrail, Lübnan'ı Hedef Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'ı Hedef Almaya Devam Ediyor

23.01.2026 16:33
İsrail ordusu, Lübnan'da Baalbek bölgesine ve Nebatiye'ye İHA ve roket saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde 2 noktaya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Baalbek otoyolunda seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Bu saldırıdan kısa süre sonra İsrail İHA'sı, Baalbek'e bağlı Dors beldesindeki Dar Emel Hastanesi'ne yakın bir noktaya saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinin çevresine roket atışları yaptı.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.??????

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

