Hamas: İsrail mahkemesinin Ahres'in salıverilme talebini reddetmesi zincirleme suçtur - Son Dakika

Hamas: İsrail mahkemesinin Ahres'in salıverilme talebini reddetmesi zincirleme suçtur

29.10.2020 14:39
Hamas: İsrail mahkemesinin Ahres'in salıverilme talebini reddetmesi zincirleme suçtur, System.String[]

Hamas, İsrail mahkemesinin, 95 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılmasına ilişkin talebi ikinci kez reddetmesini "zincirleme suç" olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail mahkemesinin, 95 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in serbest bırakılmasına ilişkin talebi ikinci kez reddetmesini "zincirleme suç" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, durumu kötüleşen açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres'in serbest bırakılma talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İsrail mahkemesinin kararının Ahres'e karşı işlenen bir zincirleme suç olduğunu belirten Kanu, uluslararası insan hakları ve hukuk kurumlarından Ahres'in hayatının kurtulması için İsrail'e baskı yapmalarını talep etti.

Öte yandan Şehitler ve Esirler İçin Kudüs Ruhu kurumu da yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, bunun Ahres hakkında "yavaş idam" kararı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ahres'in avukatı Ahlam Haddad, dün açlık grevindeki müvekkilinin serbest bırakılması ya da bir Filistin hastanesine nakledilmesi talebinde bulunmuştu, mahkeme bugün talebi reddetmişti.

İsrail mahkemesi, Ahres'in salıverilmesi için daha önce yapılan başvuruyu 25 Ekim'de reddederek, İsrail'in Kaplan Hastanesi'nde tedavisinin devam etmesine karar vermişti.

Ahres, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu iyice kötüleştikten sonra İsrail'in Rehovot kentindeki Kaplan Hastanesi'ne nakledilmişti.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin, İsrail, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail mahkemesinin Ahres'in salıverilme talebini reddetmesi zincirleme suçtur - Son Dakika

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