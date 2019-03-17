Son Dakika Haberleri: İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa'nın Baburrahme Kapısını Kapattı

İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa'nın Baburrahme Kapısını Kapattı

1 saat önce

İsrail Mahkemesi, Mescidi Aksa'nın Baburrahme kapısını 60 gün kapatma kararı verdi.

İsrail Mahkemesi Mescidi Aksa'nın Baburrahme Kapısını Kapattı, System.String[]
İsrail Mahkemesi, Mescidi Aksa'nın Baburrahme kapısını 60 gün kapatma kararı verdi. Kararın temyize götürülmesi için Mescidi Aksa'nın idaresinden sorumlu olan İslam Vakfı'na 60 günlük süre tanındı.

Kudüs İslam Vakfı, Mescidi Aksa'nın tamamen Müslüman mülkü olması sebebiyle İsrail mahkemelerinin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını söyledi. İslam Vakfı, Baburrahme kapısının 144 bin metrekarelik Mescidi Aksa'nın bir parçası olduğunu belirtti.

Fanatik Yahudi grupların sık sık Baburrahme bölgesine el koyarak bir Yahudi tapınağı açmakla başlayıp, Tapınak Dağı dedikleri bütün bölgeyi ele geçirmek istediği iddia edildi.

Geçen hafta Perşembe günü İsrail polisi içeriden polise molotof kokteyli atıldığı iddiasıyla Baburrahme kapısı dahil Mescidi Aksa'nın bütün kapılarını kapattı ve namaz kılanları dışarı çıkarttı. Mescit geçen Perşembe günü yeniden ibadete açıldı.

Filistinliler ve Müslümanlar, tamamen Müslümanların ibadet yeri olan Mescidi Aksa'nın statüsünü değiştirmeye teşebbüs etmesi konusunda İsrail'e uyarıda bulunarak bunun bir din savaşının çıkmasına sebep olacağını söyledi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Kudüs, İsrail, Mescidi Aksa, Güncel
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