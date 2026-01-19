İsrail Maliye Bakanı, Gazze anlaşması için kurulan ABD üssünü kapatma zamanının geldiğini iddia etti - Son Dakika
İsrail Maliye Bakanı, Gazze anlaşması için kurulan ABD üssünü kapatma zamanının geldiğini iddia etti

19.01.2026 14:21
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğuna ilişkin açıklamasına tepki göstererek ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üssü boşaltma vaktinin geldiğini iddia etti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre aşırı sağcı Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilerek kurulacak yeni bir yerleşimin açılış töreninde, 2005'te bölgedeki Yahudi yerleşimlerinden çekilmelerini telafi ettiklerini ileri sürdü.

Smotrich, aynı tarihte Gazze'den çekilmek zorunda kalmalarını hala telafi edemediklerini savunarak Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Katar ve Mısır'ın yer almasına dair "Bütün bu bedelleri sadece Gazze'yi bir düşmandan diğerine aktarmak için mi ödedik?" sözleriyle karşı çıktı.

Türkiye'nin ve Katar'ın Hamas'a destek verdiğini, Mısır'ın ise İsrail'i sevmediğini söyleyen Smotrich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hamas'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybeden lideri Yahya Sinvar ve Katar ile Hamas arasında bir fark olmadığını iddia etti.

Smotrich İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi, Hamas'ın yok edilmesi, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve bölgede gasbedilen topraklara yeni yerleşimler kurulması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'a teşekkür etme zamanı geldiğini ileri süren Smotrich, "Ona, planının İsrail için kötü olduğunu açıklamalı ve planı iptal etmeliyiz." dedi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin kendilerinin olduğunu iddia ederek bölgede askeri yönetim uygulanması gerektiğini savundu.

ABD tarafından İsrail'in güneyinde kurulan Kiryat Gat Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kaldırılması gerektiğini belirten Smotrich "İsrail Gazze'ye tüm gücüyle saldırmalı, Hamas'ı askeri ve sivil olarak yok etmeli, Mısır'ın onayı olsun ya da olmasın Refah geçişini açmalı ve Gazze sakinlerinin şeridi terk etmesine izin vermelidir." diye konuştu.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını, insani yardım girişinin engellenmesini ve Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesini şiddetli bir biçimde desteklemesiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA
