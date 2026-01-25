İsrail Ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı

25.01.2026 12:21
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil'in kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Muhenned, Mutez, Baha ve İyhab Cevabra isimli 4 kardeşi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde ise İsrail ordusu, Aktaba Mahallesi ile Kefr Zibad ve Kefr Abbuş beldelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'in batısındaki Kefr Dan beldesinde Mücahid Salah isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Salah'ı gözaltına alarak bölgeden ayrıldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Gassane köyünde de İsrail askerleri, eski tutuklu Mahmud Bergusi'yi evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarını artırmış durumda. Filistinli yetkililer, bu uygulamaların Batı Şeria'da fiili ilhak sürecini hızlandırmayı amaçladığını belirtiyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, söz konusu süreçte Batı Şeria'da on binlerce Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

11:51
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 11 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
